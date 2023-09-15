Первая лига. Результативный футбол в Ивано-Франковске

Команда Олега Рыпана с начала чемпионата одержала лишь одну победу и занимает восьмое место. Победа над "Буковиной" позволила "Эпицентру" прервать свою безвыигрышную серию и подняться на третье место. Именно гости подходили к этому матчу в качестве фаворитов.

Однако не так произошло, как думалось. В середине первого тайма за шесть минут хозяева отличились дважды. Сначала мяч в собственные ворота срезал Беженар – 1:0. Не успели подопечные Нагорняка прийти в себя, как пропустили еще. После прострела Шинкаренко из пределов штрафной в угол пробил Титаевский – 2:0. Гости контролировали мяч, но гораздо эффективнее играли подопечные Рыпана. В конце тайма нападающий Кравчук вернул интригу в матч – 2:1.

После перерыва гости продолжали играть первым номером, но оставляли много свободных зон для контратак соперников. Хорошую возможность сравнять счет имел Станислав Кристин, но он из пределов штрафной пробил мимо ворот. На 74-й минуте футболисты "Эпицентра" все же добились своего. Максим Гирный с нескольких метров расстрелял ворота – 2:2. В итоге, матч завершился вничью.

"Прикарпатье" - "Эпицентр" 2:2

Голы: Беженар (20. автогол), Титаевский (26) - Кравчук (44), Гирный (74)

Удаление: Мороз (90+4)

"Прикарпатье" (стартовый состав): Роман Герыч, Василий Француз, Дмитрий Шинкаренко, Артём Сёмка, Андрей Хома, Никита Титаевский, Станислав Демкив, Сергей Швец, Василий Генык, Сергей Романов, Роман Барчук

"Эпицентр" (стартовый состав): Сергей Чернобай, Степан Григоращук, Даниил Кравчук, Андрей Беженар, Иван Бендера, Николай Миронюк, Ахмед Алибеков, Владислав Кристин, Станислав Кристин, Владислав Мороз, Максим Гирный