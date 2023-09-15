Первая лига. Карпаты второй тур подряд побеждают благодаря голу с пенальти

Безусловно, этот матч был самым ожидаемым в пятницу. Подопечные Костышина в хорошем настроении приехали во Львов, ведь наконец-то впервые в сезоне выиграли. В прошлом туре подопечные Мирона Маркевича одержали третью победу подряд, обыграв в гостях "Агробизнес". Львовяне не пропускали 270 минут.

Львовяне мощно начали матч и уже на девятой минуте открыли счет. После прострела Клименко мощно в дальний верхний угол пробил Костенко – 1:0. Гости могли отыграться, но удар Войтиховского парировал Кожухарь. Подопечные Маркевича разнообразно играли в атаке, но ошибки в защите не позволяли им чувствовать себя уверенно.

На 26-й минуте хмельницкий коллектив отыгрался. Задоя пробил у защитника, но первым на добивании оказался Цыбульник – 1:1. Учитывая развитие событий, этот результат закономерен. Слишком много львовяне позволяли своим соперникам. Интересный и конкурентный футбол был в первом тайме.

Во второй половине встречи начали играть однообразно в атаке хозяева, поэтому у соперника особых проблем не было. На 60-й минуте Прихна схватил за футболку Демченко и назначил арбитр пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Полегенько – 2:1. Этот мяч снова придал львовянан уверенности в собственных силах. В итоге, игра завершилась победой "Карпат".

"Карпаты" - "Подолье" 2:1

Голы: Костенко (9), Полегенько (62, пен) - Цыбульник (26)

"Карпаты" (стартовый состав): Андрей Кожухарь, Владислав Бабогло, Богдан Порох, Амбросий Чачуа, Игор Невес Алвес, Артур Рябов, Владислав Клименко, Виталий Равлик, Ян Костенко, Тимофей Сухарь, Павел Полегенько

"Подолье" (стартовый состав): Дмитрий Непогодов, Дмитрий Прихна, Кирилл Костенко, Максим Войтиховский, Евгений Задоя, Станислав Василенко, Илья Коваленко, Александр Цыбульник, Роман Назарчук, Олег Веремиенко, Валентин Корешков