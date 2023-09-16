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Нива Бузова - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива Бузовая - Металлист: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст
Встреча второй и последней команды группы. Безусловно, подопечные Жабченко считаются фаворитами, но не стоит недооценивать гостей. Подписание Кобака и Исаенко должно пойти на пользу "Металлисту". Интересно будет понаблюдать за игрой харьковчан после пропуска прошлого тура.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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