Нива Бузова - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встреча второй и последней команды группы. Безусловно, подопечные Жабченко считаются фаворитами, но не стоит недооценивать гостей. Подписание Кобака и Исаенко должно пойти на пользу "Металлисту". Интересно будет понаблюдать за игрой харьковчан после пропуска прошлого тура.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.