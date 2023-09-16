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Хуст - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Хуст - Нива Тернополь Онлайн видео трансляция матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Нива Тернопіль
Подопечные Цыткина неделю назад были близки ко второй подряд победе, но в напряженном матче сыграли вничью с бузовской "Нивой". У тернополян после отличного старта наметился определенный кризис – только одна победа в последних пяти турах. Против такого неуступчивого "Хуста" прервать эту серию будет непросто.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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