Хуст - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Подопечные Цыткина неделю назад были близки ко второй подряд победе, но в напряженном матче сыграли вничью с бузовской "Нивой". У тернополян после отличного старта наметился определенный кризис – только одна победа в последних пяти турах. Против такого неуступчивого "Хуста" прервать эту серию будет непросто.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.