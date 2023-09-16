Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Диназ - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Диназ - Полтава: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: СК Полтава
"Диназ" сейчас занимает восьмое место и ему следует набирать очки, чтобы оторваться от зоны вылета. Однако добиться результата против "Полтавы" будет непросто. Подопечные Сысенко после победы над "Горняком-Спорт" поднялись в топ-3.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ястремская покорила болельщиков слишком откровенным нарядом. Видео
- Сидорчук провел за Вестерло целый матч, его команда проиграла 0:3
- Бельгия – Украина 2:10. Мастер-класс от наших ребят в отборе на ЧМ-2024
- Тренер Чернигова: Разочарован говнищем, которое происходило в матче с Мариуполем. Все видели эпизоды, связанные с арбитрессой
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн