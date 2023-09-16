Диназ - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Диназ" сейчас занимает восьмое место и ему следует набирать очки, чтобы оторваться от зоны вылета. Однако добиться результата против "Полтавы" будет непросто. Подопечные Сысенко после победы над "Горняком-Спорт" поднялись в топ-3.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.