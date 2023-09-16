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Первая лига. Третья ничья подряд для бузовской Нивы

Первая лига
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Стартовая игра субботы

Первая лига. Третья ничья подряд для бузовской Нивы

Фото: ФК Металіст

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Нива" пока в нынешнем сезоне еще не проигрывала. В общей сложности подопечные Игоря Жабченко забивают голы в каждой игре чемпионата. "Металлист" прошлый тур пропускал, а в предыдущей игре в гостях проиграл "Буковине".

Отметим, что в стартовом составе харьковчан не было новичков Кобака и Исаенко. Воспитанник "Шахтера" в заявку не попал, а Исаенко остался в запасе. В первой половине встречи никакого преимущества у второй команды группы не было. Моментамы даже владели инициативой гости, но довести свои атаки до логического завершения не могли. На гол соперники до перерыва не наиграли, потому что слишком пассивными они были в атаке.

Во втором тайме продолжилась борьба за инициативу, но, к сожалению, не хватало конструктива. После выхода Сергийчука хозяева перестроились в нападении, но выгоды от этих изменений не получили. Желание забить было, но для этого стоило играть гораздо качественнее. На 85-й минуте шикарную возможность вырвать победу имел Василий Луцив, но он с выгодной позиции пробил мимо ворот. В итоге, матч завершился вничью.

"Нива" Бузова - "Металлист" 0:0

"Нива" (стартовый состав): Роман Лёпка, Кирилл Прокопчук, Евгений Корохов, Иван Будняк, Владислав Нехтий, Егор Шалфеев, Даниил Кныш, Владислав Дворовенко, Руслан Паламар, Павел Захидный, Даниил Мельник

"Металлист" (стартовый состав): Владислав Рыбак, Юрий Голубка, Евгений Рязанцев, Алексей Горяинов, Максим Багачанский, Андрей Бусько, Василий Луцив, Петр Луцив, Станислав Мораренко, Габриэль Гомес Феррейра

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В статье: Металлист (Харьков) Нива (Бузовая)
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