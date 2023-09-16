Первая лига. Дубль Приходько приносит победу Хусту

Подопечные Владимира Цыткина в предыдущих двух матчах набрали четыре очка и в этих играх по голу забивал Владислав Борисенко. "Нива" в прошлой игре потерпели выездное поражение от "Подолья" и опустились на 4-е место. подопечные Малыка не забивает голов в Первой лиге в течение 194-х минут.

Первый опасный момент в матче создали гости, но Ризнык из выгодной позиции попал в штангу. Интереснее в первом тайме играли подопечные Малыка, но реализовать свои моменты не могли. Наиболее активным в составе гостей был 23-летний нападающий Андрей Ризнык. Следует также отдать должное хозяевам, которые в большинстве эпизодах в защите играли внимательно. Казалось, что на перерыв соперники уйдут без голов, но на второй компенсированной минуте Приходько шикарным ударом из штрафного вывел хозяев вперед – 1:0.

Во второй половине встречи уверенно по счету играли хозяева, не дававшие соперникам свободных зон. В середине тайма подвел свою команду Бороденко, получивший вторую желтую. В большинстве могли забивать еще хустяне, но Борисенко с выгодной позиции пробил выше ворот. Тем не менее, снял все вопросы о победителе все тот же Приходько, который в конце встречи из пределов штрафной пробил в угол – 2:0. "Нива" не забивает уже 284 минуты.

"Хуст" - "Нива" Тернополь 2:0

Голы: Приходько (45+2, 84)

Удаление: Бороденко (62)

"Хуст" (стартовый состав): Левченко – Иванов, Тыхненко, Скиба, Павлыч, Вагин, Приходько, Станкович, Борисенко, Вадовский, Шевчук

"Нива" (стартовый состав): Механив – Соколов, Хруставка, Демчук, Мудрый, Гатала, Волохатый, Бороденко, Дорошенко, Процив, Ризнык