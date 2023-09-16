Первая лига. Диназ вырывает ничью в противостоянии с Полтавой

"Диназ" перед туром занимал восьмое место и ему стоило набирать очки, чтобы оторваться от зоны вылета. Подопечные Сысенко после победы над "Горняком-Спорт" поднялись в топ-3 и не собирались останавливаться на этом.

Первый тайм завершился без голов, хотя футбол нельзя было назвать скучным. Соперники пытались играть первым номером, при первой возможности давили на защиту оппонентов. Однако довести атаки до логического завершения не смогли. В конце тайма должен был выводить свою команду вперед Новиков, но он не реализовал пенальти. Блестяще сыграл Игорь Варцаба.

В начале второго тайма "джокер" помог полтавчанам выйти вперед. После шикарной подачи Шмигельского головой в угол пробил Стрельцов – 0:1. На 77-й минуте расстреливал ворота Кобзар, но снова блестяще сыграл Варцаба. Безусловно, это один из героев матча.

В компенсированное время после прострела с фланга Старенький вырывает ничью для вышгородцев – 1:1.

"Диназ" - "Полтава" 1:1

Голы: Старенький (90+2) - Стрельцов (57)

Нереализованный пенальти: Новиков (34)

"Диназ" (стартовый состав): Вадим Дмитроченко, Виталий Гемега, Дмитрий Еременко, Александр Литвинов, Андрей Новиков, Евгений Ярмак, Даниил Кириченко, Андрей Волошин, Сергей Старенький, Иван Матюшенко, Гильерме де Соуза Насименто

СК" Полтава" (стартовый состав): Игорь Варцаба, Дмитрий Щербак, Максим Горжуй, Владислав Даниленко, Владислав Клименко, Александр Мигунов, Евгений Опанасенко, Александр Пось, Дмитрий Копитов, Александр Вивдич, Игорь Коцюмака