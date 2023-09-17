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Левый Берег - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Левый Берег - Кремень: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 17.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий Берег
В прошлом туре столичный клуб в гостях сыграл вничью с "Металлургом". "Кремень" сейчас находится на седьмом месте, потерпев в прошлом туре домашнее поражение от лидера группы "Ингульца". В предыдущих двух гостевых матчах чемпионата команда Романа Локтионова очков не теряла.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.
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