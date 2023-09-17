Левый Берег - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В прошлом туре столичный клуб в гостях сыграл вничью с "Металлургом". "Кремень" сейчас находится на седьмом месте, потерпев в прошлом туре домашнее поражение от лидера группы "Ингульца". В предыдущих двух гостевых матчах чемпионата команда Романа Локтионова очков не теряла.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.