Первая лига. 20-летний хавбек вырывает для Металлурга ничью

Встречались соседи в турнирной таблице, которых отделял всего один зачетный пункт. В случае победы запорожцы могли обойти конкурента и подняться на пятое место. Отметим, что приазовцы впервые в сезоне одержали две победы подряд.

В дебюте противостояния мог открывать счет Могильный, но он слишком сблизился с голкипером, поэтому не смог акцентированно пробить в угол. Через несколько минут снова пришлось вступать в игру Караващенко, когда парировал еще один удар Могильного. Хорошее начало встречи в исполнении подопечных Микитина. Приазовцы смогли выдержать стартовое давление соперников, но навязать свою игру не удавалось.

В конце первого тайма гости остались в меньшинстве. Пентелейчук выбегал один на один и после подката Басова очутился на газоне. Сложный эпизод для арбитра, но это решение уже изменить нельзя. Еще до перерыва команды смогли обменяться голами. Сначала со штрафного Поддубный открыл счет, но в следующей атаке он срезал мяч в свои ворота после углового - 1:1.

Во второй половине встречи мариупольцы начали высоко прессинговать, но это неудивительно, ведь они играли в большинстве. На 58-й минуте после подачи с фланга вывел хозяев вперед Артем Терехов, удачно подключившийся к атаке - 2:1. Без Басова запорожцы начали много верховой борьбы проигрывать.

Пропущенный мяч не повлиял на психологическое состояние гостей, которые делали все, чтобы вырвать ничью. На второй компенсированной минуте Хуссин оказался первым на добивании и принес своей команде ничью - 2:2.

"Мариуполь" - "Металлург" 2:2

Голы: Поддубный (40, автогол), Терехов (58) - Поддубный (38), Хуссин (90+2)

Удаление: Басов (34)

"Мариуполь" (стартовый состав):Караващенко – Пуды, Шушко, Терехов, Харжевский, Мамросенко, Мельниченко, Мочевинский, Тепляков, Пентелейчук, Батальский

"Металлург" (стартовый состав): Байда – Басов, Страдс, Снижко, Крапивный, Поддубный, Галата, Белоцерковец, Сейтхалилов, Могильный, Сад