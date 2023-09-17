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Первая лига. Левый Берег в матче с тремя пенальти поиздевался над Кремнем
Последняя игра в туре
Фото: ФК Лівий Берег
В прошлом туре столичный клуб в гостях сыграл вничью с "Металлургом". "Кремень" сейчас находится на седьмом месте, потерпев в прошлом туре домашнее поражение от лидера группы "Ингульца". В предыдущих двух гостевых матчах чемпионата команда Романа Локтионова очков не теряла. Однако сегодня игру они провалили.
Уже через 12 минут хозяева сняли все вопросы о победителе. За киевлян забивали Самар и Спиваков. Защитники "Кремня" играли слишком пассивно. В середине первого тайма шикарную возможность довести счет до разгромного потерял Дедух, с одиннадцатиметрового пробивший в стойку.
В начале второго тайма арбитр назначил второй пенальти в ворота гостей. На этот раз одиннадцатиметровый исполнял Спиваков и он не промахнулся – 4:0. На этом подопечные Первака не стали останавливаться. Через пятнадцать минут еще один свой одиннадцатиметровый реализовал Андрей Спиваков - 5:0. Хет-трик опытного хавбека. На 76-й минуте после прострела с фланга отличился Олег Синица – 6:0. Бенефис киевлян и безвольная игра гостей. На этом избиение "Кремня" закончилось.
"Левый Берег" - "Кремень" 6:0
Голы: Спиваков (9, 55, пен, 70, пен), Самар (12), Дедух (33)
Нереализованный пенальти: Дедух (25)
"Левый Берег" (стартовый состав): Александр Чернятинский, Александр Дударенко, Валерий Самар, Владислав Войцеховский, Андрей Спиваков, Иван Когут, Руслан Дедух, Николай Когут, Даниил Сухоручко, Арсен Слотюк, Эрнест Астахов
"Кремень" (стартовый состав): Станислав Оксененко, Мирослав Трофимюк, Орест Панчишин, Андрей Савицкий, Симон Галоян, Даниил Сидоренко, Давронбек Азизов, Алексей Жданович, Артем Товкач, Дмитрий Касимов, Даниил Аркуша
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