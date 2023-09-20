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Тернопольская Нива отправила в отставку главного тренера

Первая лига
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Нива идет на 4-м месте в своей группе

Тернопольская Нива отправила в отставку главного тренера

Фото: fcnyva.com

Новина українською

Последние неудачи тернопольской "Нивы" привели к отставке главного тренера Василия Малыка и второго тренера Эдуарда Павлова, сообщает пресс-служба клуба.

По информации СМИ, исполняющим обязанности главного тренера тернопольской команды стал Александр Стахив, который входил в тренерский штаб Василия Малыка.

Напомним, что на данный момент у "Нивы" 10 очков, команда занимает четвертое место в группе "А" Первой лиги.

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В статье: Василий Малык Нива (Тернополь)
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Источник:
Нива Тернопіль

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