Первая лига
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Тернопольская Нива отправила в отставку главного тренера
Нива идет на 4-м месте в своей группе
Фото: fcnyva.com
Последние неудачи
По информации СМИ, исполняющим обязанности главного тренера тернопольской команды стал Александр Стахив, который входил в тренерский штаб Василия Малыка.
Напомним, что на данный момент у "Нивы" 10 очков, команда занимает четвертое место в группе "А" Первой лиги.
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Источник:Нива Тернопіль
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