Тернопольская Нива отправила в отставку главного тренера

Последние неудачи тернопольской "Нивы" привели к отставке главного тренера Василия Малыка и второго тренера Эдуарда Павлова, сообщает пресс-служба клуба.

По информации СМИ, исполняющим обязанности главного тренера тернопольской команды стал Александр Стахив, который входил в тренерский штаб Василия Малыка.

Напомним, что на данный момент у "Нивы" 10 очков, команда занимает четвертое место в группе "А" Первой лиги.