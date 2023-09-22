Игра тура в Сумах, шанс для Металлиста подняться с последнего места. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют сразу пять матчей девятого тура Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний, которые должны быть интересными и интригующими.

Группа А

"Металлист" - "Хуст"

23.09.2023. 13:00. "Авангард". г. Ужгород

Харьковчане пока занимают последнее место в группе. В активе подопечных Анищенко всего одна победа и сразу четыре поражения. К тому же футболисты "Металлиста" не забивают в течение 279 минут. Прошлый тур коллектив из Харькова может занести себе в актив, ведь сыграл вничью с бузовской "Нивой". Подопечные Цыткина прогрессируют от игры к игре. За три матча "Хуст" дважды выиграл и однажды сыграл вничью. Именно гости считаются фаворитами противостояния, но недооценивать "Металлист" не стоит.

"Эпицентр" - "Нива" Бузова

23.09.2023. 15:00. "Городской стадион им. Г. Тонкочеева". г. Каменец-Подольский

Подопечные Жабченко три тура не могут выиграть. "Нива" в нынешнем сезоне еще не проигрывала, но последние результаты их никак не могут радовать. У команды из Бузовой существенные проблемы с игрой в атаке. Предыдущие матчи в запасе начинал опытный нападающий Сергийчук. Это свидетельствует о том, что кадрового голода у "Нивы" нет. "Эпицентр" в напряженном противостоянии не смог переиграть "Прикарпатье" – 2:2. К тому же, команда потеряла защитника Мороза, получившего удаление. В случае победы хозяева смогут на расстояние одного зачетного пункта приблизиться к другому месту.

"Агробизнес" - "Прикарпатье"

23.09.2023. 15:30. "Юность". г. Волочиск

"Агробизнес" не забивает голов в Первой лиге на протяжении 377 минут. Без Виталия Равлика очень непросто подопечным Чижевского с конструктивом в заключительной трети поля. Денис Галенков в новом коллективе полностью не адаптировался. Шестое место – это хороший результат для коллектива с ограниченным кадровым потенциалом, но кажется, что с каждым туром команде будет все сложнее. Команда Олега Рыпана с начала чемпионата одержала только одну победу. Однако ничья с "Эпицентром" в прошлом туре свидетельствует о том, что ивано-франковцы двигаются в правильном направлении. С наилучшей стороны проявил себя Титаевский, забивший и заработавший изъятие для соперников. Ожидаем напряженное противостояние, к которому в статусе фаворитов подходят гости.

Группа Б

"Полтава" - "Чернигов"

23.09.2023. 13:45. "Молодежный". г. Полтава

Четвертая команда группы будет принимать предпоследнюю. "Чернигов" в прошлом туре смог прервать две свои негативные серии: Пропускная, которая длилась 16 игр (34 гола) и проигрышная – 6 игр. Победу команде принес гол защитника Шумило. Таким образом, "северяне" смогли подняться с последнего места. Однако до игры команды остаются немало вопросов. У Полтавчан были все шансы переигрывать "Диназ", но в компенсированное время пропустили и сыграли вничью. Последние четыре тура подопечные Сысенко не проиграют и уже набрали восемь очков. Ожидаем, что хозяева смогут продлить эту серию.

"Виктория" - "Левый Берег"

23.09.2023. 14:30. "Юбилейный". г. Сумы

Безусловно, этот матч станет центральным по всему туру. Встретятся вторая и третья команды группы. "Виктория" на прошлой неделе впервые в сезоне проиграла. Даже в большинстве подопечные Бессмертного не смогли составить конкуренцию "Ингульцу" – 0:3. Впервые сумчане пропустили больше двух голов за игру. Киевляне сыграли очень уверенно и солидно – разгром "Кремня" – 6:0. Набрав 14 очков, подопечные Первака вышли на третье место. В случае победы они обойти конкурента. Отметим, что свой первый хет-трик в Первой лиге оформил Андрей Спиваков. Однако на выезде против "Виктории" киевлянам так легко не будет, ведь сумчане умеют защищаться.