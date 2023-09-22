Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игра тура в Сумах, шанс для Металлиста подняться с последнего места. Что смотреть в субботу в Первой лиге
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Вікторія
Завтра сыграют сразу пять матчей девятого тура Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний, которые должны быть интересными и интригующими.
Группа А
"Металлист" - "Хуст"
23.09.2023. 13:00. "Авангард". г. Ужгород
Харьковчане пока занимают последнее место в группе. В активе подопечных Анищенко всего одна победа и сразу четыре поражения. К тому же футболисты "Металлиста" не забивают в течение 279 минут. Прошлый тур коллектив из Харькова может занести себе в актив, ведь сыграл вничью с бузовской "Нивой". Подопечные Цыткина прогрессируют от игры к игре. За три матча "Хуст" дважды выиграл и однажды сыграл вничью. Именно гости считаются фаворитами противостояния, но недооценивать "Металлист" не стоит.
"Эпицентр" - "Нива" Бузова
23.09.2023. 15:00. "Городской стадион им. Г. Тонкочеева". г. Каменец-Подольский
Подопечные Жабченко три тура не могут выиграть. "Нива" в нынешнем сезоне еще не проигрывала, но последние результаты их никак не могут радовать. У команды из Бузовой существенные проблемы с игрой в атаке. Предыдущие матчи в запасе начинал опытный нападающий Сергийчук. Это свидетельствует о том, что кадрового голода у "Нивы" нет. "Эпицентр" в напряженном противостоянии не смог переиграть "Прикарпатье" – 2:2. К тому же, команда потеряла защитника Мороза, получившего удаление. В случае победы хозяева смогут на расстояние одного зачетного пункта приблизиться к другому месту.
"Агробизнес" - "Прикарпатье"
23.09.2023. 15:30. "Юность". г. Волочиск
"Агробизнес" не забивает голов в Первой лиге на протяжении 377 минут. Без Виталия Равлика очень непросто подопечным Чижевского с конструктивом в заключительной трети поля. Денис Галенков в новом коллективе полностью не адаптировался. Шестое место – это хороший результат для коллектива с ограниченным кадровым потенциалом, но кажется, что с каждым туром команде будет все сложнее. Команда Олега Рыпана с начала чемпионата одержала только одну победу. Однако ничья с "Эпицентром" в прошлом туре свидетельствует о том, что ивано-франковцы двигаются в правильном направлении. С наилучшей стороны проявил себя Титаевский, забивший и заработавший изъятие для соперников. Ожидаем напряженное противостояние, к которому в статусе фаворитов подходят гости.
Группа Б
"Полтава" - "Чернигов"
23.09.2023. 13:45. "Молодежный". г. Полтава
Четвертая команда группы будет принимать предпоследнюю. "Чернигов" в прошлом туре смог прервать две свои негативные серии: Пропускная, которая длилась 16 игр (34 гола) и проигрышная – 6 игр. Победу команде принес гол защитника Шумило. Таким образом, "северяне" смогли подняться с последнего места. Однако до игры команды остаются немало вопросов. У Полтавчан были все шансы переигрывать "Диназ", но в компенсированное время пропустили и сыграли вничью. Последние четыре тура подопечные Сысенко не проиграют и уже набрали восемь очков. Ожидаем, что хозяева смогут продлить эту серию.
"Виктория" - "Левый Берег"
23.09.2023. 14:30. "Юбилейный". г. Сумы
Безусловно, этот матч станет центральным по всему туру. Встретятся вторая и третья команды группы. "Виктория" на прошлой неделе впервые в сезоне проиграла. Даже в большинстве подопечные Бессмертного не смогли составить конкуренцию "Ингульцу" – 0:3. Впервые сумчане пропустили больше двух голов за игру. Киевляне сыграли очень уверенно и солидно – разгром "Кремня" – 6:0. Набрав 14 очков, подопечные Первака вышли на третье место. В случае победы они обойти конкурента. Отметим, что свой первый хет-трик в Первой лиге оформил Андрей Спиваков. Однако на выезде против "Виктории" киевлянам так легко не будет, ведь сумчане умеют защищаться.
Популярное сейчас
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
- В Севастополе второй раз за сутки раздаются мощные взрывы. Ракета прилетела в штаб Черноморскго флота РФ
- Уничтожено 129 единиц техники и вооружения за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Подолье - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Красотки дня. Яркие сестры-близняшки, которые являются женами звезд мадридского Реала. ФОТО