Металлист - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Харьковчане пока занимают последнее место, но у них есть все шансы улучшить свое турнирное положение. Однако сделать это в противостоянии с "Хустом" будет непросто, ведь подопечные Цыткина набрали хорошую форму.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.