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Металлист - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист - Хуст: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст
Харьковчане пока занимают последнее место, но у них есть все шансы улучшить свое турнирное положение. Однако сделать это в противостоянии с "Хустом" будет непросто, ведь подопечные Цыткина набрали хорошую форму.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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