Эпицентр - Нива Бузовая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Подопечные Жабченко три тура не могут выиграть. "Эпицентр" в напряженном противостоянии не смог переиграть "Прикарпатье" – 2:2. К тому же, команда потеряла защитника Мороза, получившего удаление. В случае победы хозяева смогут на расстояние одного зачетного пункта приблизиться к другому месту.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.