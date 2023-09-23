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Эпицентр - Нива Бузовая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Эпицентр - Нива Бузовая: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Епіцентр
Подопечные Жабченко три тура не могут выиграть. "Эпицентр" в напряженном противостоянии не смог переиграть "Прикарпатье" – 2:2. К тому же, команда потеряла защитника Мороза, получившего удаление. В случае победы хозяева смогут на расстояние одного зачетного пункта приблизиться к другому месту.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
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