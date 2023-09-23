Полтава - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Четвертая команда группы будет принимать предпоследнюю. "Чернигов" в прошлом туре смог прервать две свои отрицательные серии: пропускная, длившаяся 16 игр (34 гола) и проигрышная – 6 игр. Последние четыре тура подопечные Сысенко не проиграют и уже набрали восемь очков. Ожидаем, что хозяева смогут продлить эту серию.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.45.