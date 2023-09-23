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Полтава - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Полтава - Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: СК Полтава
Четвертая команда группы будет принимать предпоследнюю. "Чернигов" в прошлом туре смог прервать две свои отрицательные серии: пропускная, длившаяся 16 игр (34 гола) и проигрышная – 6 игр. Последние четыре тура подопечные Сысенко не проиграют и уже набрали восемь очков. Ожидаем, что хозяева смогут продлить эту серию.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.45.
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