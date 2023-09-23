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Виктория - Левый Берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Виктория - Левый Берег: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий Берег
В Сумах сыграют центральный матч всего тура. В случае победы киевляне смогут выйти на второе место, но легкой прогулки им точно не следует ожидать. Сумчане неделю назад впервые в сезоне проиграли, поэтому постараются реабилитироваться за неудачу в Петровом.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.30.
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