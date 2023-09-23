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Первая лига. Хуст с эффектным голом Приходько переигрывает Металлист
Стартовая игра субботы
Фото: Олександр Приходько
"Металлист" замыкает турнирную таблицу группы. Игроки харьковского клуба не забивают голов в чемпионате на протяжении 279-ти минут. "Хуст" в предыдущих трех турах набрал семь очков, поднявшись на седьмое место.
В начале встречи первым номером играли хозяева, стремившиеся за счет флангов расшатать защиту соперника. В падении через себя пробивал Гомес, но Левченко парировал удар. Гости имели существенные проблемы с конструктивом. Мяч у подопечных Цыткина почти не держался.
Довести свои атаки до логического завершения харьковчане не могли. А вот коллектив из Хуста свой момент реализовал. Назар Приходько шикарным ударом метров с 35-ти отправил мяч в сетку - 0:1. Третий гол для молодого игрока в двух матчах.
На 59-й минуте гости сняли все вопросы о победителе. Вадовский подал, а Шевчук с нескольких метров расстрелял ворота – 2:0. Из своих атак хустяне выжимают максимум. Нельзя сказать, что харьковчане провалили игру, но эффективности их атакам не хватило. В конце матча хозяева остались в меньшинстве. Красную получил Александр Маткобожик. Через несколько минут Борисенко довел счет до разгромного – 0:3.
В итоге, "Хуст" продолжает свою серию без поражений.
"Металлист" - "Хуст" 0:3
Голы: Приходько (37), Шевчук (59), Борисенко (81)
Удаление: Маткобожик (80)
Нереализованный пенальти: Рязанцев (75)
"Металлист" (стартовый состав): Владислав Рыбак, Кирилл Дигтярь, Геннадий Синчук, Александр Маткобожик, Максим Багачанский, Андрей Бусько, Василий Луцив, Петр Луцив, Евгений Исаенко, Станислав Мораренко, Габриэль Гомес Феррейра
ФК "Хуст" (стартовый состав): Игорь Левченко, Игорь Вагин, Вадим Мердеев, Владимир Шевчук, Богдан Павлич, Владислав Борисенко, Назар Приходько, Игорь Тыхненко, Максим Вадовский, Владислав Иванов, Иван Станкович
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