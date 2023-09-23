Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Полтава в день города обыгрывает Чернигов
Испытания для аутсайдера
Фото: СК Полтава
В Полтаве четвертая команда принимала предпоследнюю. В случае победы хозяева могли улучшить свое турнирное положение, но недооценивать "северян" не стоило.
В первой половине встречи прогнозируемо владели инициативой подопечные Сысенко, но с конструктивом в заключительной трети поля были существенные проблемы. Вспомнить можно разве удар Щербака, когда Ширай с первой попытки не смог зафиксировать мяч в руках. В позиционном футболе мало что удавалось полтавчанам. Однако без голов первый тайм не завершился. Из-за пределов штрафной мощно в ближний угол пробил Коцюмака – 1:0. Для защитника это дебютный гол за "Полтаву".
Во втором тайме хозяева продолжали контролировать ход противостояния, но не рисковали, чтобы не пропустить ответную атаку. На 65-й минуте интрига в нашем матче умерла. Щербак уверенно реализовал одиннадцатиметровый – 2:0. Слишком слабо сегодня выглядели гости в атаке.
В итоге, матч завершился победой подопечных Сысенко.
"Полтава" - "Чернигов" 2:0
Голы: Коцюмака (43), Щербак (65, пен)
"Полтава" (стартовый состав): Варцаба – Коцюмака, Клименко, Опанасенко, Даниленко, Копытов, Щербак, Перебора, Шмигельский, Вивдыч, Бужин
"Чернигов" (стартовый состав): Ширай – Шумило, Галстян, Романченко, Зенченко, Кривобороденко, Сердюк, Ментей, Посмашный, Макаренко, Федосов
Популярное сейчас
- Наши в Лиге чемпионов и Лиге конференций, насыщенная программа УПЛ. Расписание футбола на 18-24 сентября
- Месси рассказал, за какой клуб хочет поиграть в будущем
- Волейбол. Женская сборная Украины впервые победила в отборе на Олимпиаду 2024
- Первая лига. Ничья в Хмельницком
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
Новости по теме
- 18:08 Украинские Игра тура в Сумах, шанс для Металлиста подняться с последнего места. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- 18:00 Украинские Горняк-Спорт опускается на дно, Карпаты уходят в отрыв. Результаты и таблица Первой лиги
- 18:50 Украинские Игра тура в Петрово, интересное противостояние в Хусте. Что смотреть в субботу в Первой лиге