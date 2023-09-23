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Первая лига. Полтава в день города обыгрывает Чернигов

Первая лига
(1 голосов)

Испытания для аутсайдера

Первая лига. Полтава в день города обыгрывает Чернигов

Фото: СК Полтава

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Полтаве четвертая команда принимала предпоследнюю. В случае победы хозяева могли улучшить свое турнирное положение, но недооценивать "северян" не стоило.

В первой половине встречи прогнозируемо владели инициативой подопечные Сысенко, но с конструктивом в заключительной трети поля были существенные проблемы. Вспомнить можно разве удар Щербака, когда Ширай с первой попытки не смог зафиксировать мяч в руках. В позиционном футболе мало что удавалось полтавчанам. Однако без голов первый тайм не завершился. Из-за пределов штрафной мощно в ближний угол пробил Коцюмака – 1:0. Для защитника это дебютный гол за "Полтаву".

Во втором тайме хозяева продолжали контролировать ход противостояния, но не рисковали, чтобы не пропустить ответную атаку. На 65-й минуте интрига в нашем матче умерла. Щербак уверенно реализовал одиннадцатиметровый – 2:0. Слишком слабо сегодня выглядели гости в атаке.

В итоге, матч завершился победой подопечных Сысенко.

"Полтава" - "Чернигов" 2:0

Голы: Коцюмака (43), Щербак (65, пен)

"Полтава" (стартовый состав): Варцаба – Коцюмака, Клименко, Опанасенко, Даниленко, Копытов, Щербак, Перебора, Шмигельский, Вивдыч, Бужин

"Чернигов" (стартовый состав): Ширай – Шумило, Галстян, Романченко, Зенченко, Кривобороденко, Сердюк, Ментей, Посмашный, Макаренко, Федосов

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В статье: СК Полтава ФК Чернигов
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