Первая лига. Виктория в меньшинстве обыгрывает Левый Берег

Встреча второй и третьей команд группы. На своем поле подопечные Анатолия Бессмертного в чемпионате еще не проигрывали. "Левый Берег" в прошлой игре одержал свою наиболее крупную победу в Первой лиге, разгромив дома "Кремень". У официальных турниров соперники еще не встречались.

В первой половине встречи было много борьбы, но не хватало конструктива в заключительной трети поля. Сумчане в присущем себе стиле надежно играли в защите. На последней минуте тайма опасно пробивал из-за пределов штрафной Дедух, но с этим ударом справился опытный Шелихов. У подопечных можно вспомнить удар головой Байдала, но переиграть голкипера Антон не смог.

Начало второго тайма шокировало хозяев. Уже на десятой секунде за грубуюигру вторую желтую получил Ульянов. Казалось, что подопечные Первака смогут зажать своего соперника к воротам, но не случилось, как предполагалось. Коллектив из Сум продолжал уверенно защищаться. Медленный темп матча полностью устраивал "Викторию".

В конце встречи хозяева получили право на пенальти. Мяч после удара Нелина попал в руку Якымиву. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Денис Долинский – 1:0. Сумчане забивают в меньшинстве. В итоге, матч завершился победой "Виктории", которая закрепляется на втором месте.

"Виктория" - "Левый Берег" 1:0

Голы: Долинский (81, пен)

Удаление: Ульянов (46)

"Виктория" (стартовый состав): Шелихов – Бычков, Сасовский, Нелин, Ульянов, Покотилюк, Долинский, Дашталир, Байдал, Шаврин, Галенко

"Левый Берег" (стартовый состав): Чернятинский – Быков, Слотюк, Акимов, Дударенко, Дедух, М. Когут, И. Когут, Синица, Сухоручко, Спиваков