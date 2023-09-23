Первая лига. Сегодня не день Эпицентра

Встречались третья и вторая команды группы. Бузовчане в нынешнем чемпионате еще не проигрывали, но три тура не могли выиграть. Соперники были максимально мотивированы, понимая важность результата.

Уже в дебюте противостояния за фол Чернобая гости получили право на пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Паламар - 0:1. В первой половине тайма доминировали подопечные Нагорняка, но реализовать свои моменты не смогли. Ударам Кравчука и Ляшенко не хватило точности. Казалось, что гол в ворота "Нивы" назревает, но футболисты "Эпицентра" привезли сами себе проблемы. Мяч в свои ворота срезал Григоращук - 0:2. Это тот случай, когда результат не соответствовал ходу событий на поле.

Во втором тайме хозяева продолжали упускать свои моменты. Также стоит отметить надежную игру голкипера "Нивы" Лепки, не позволявшего соперникам отличиться. В конце встречи вторую желтую получил Тименко, поэтому гости остались в меньшинстве. Однако спастись подопечные Нагорняка не смогли.

Таким образом, коллектив из Бузовой впервые за четыре тура побеждает.

"Эпицентр" - "Нива" Бузова 0:2

Голы: Паламарь (9, пен), Григоращук (28, автогол)

Удаление: Тименко (78)

"Эпицентр" (стартовый состав): Чернобай – В. Кристин, Алибеков, Григоращук, Климец, Глущук, Липовуз, Беженар, Кравчук, Стень, Гирный

"Нива" (стартовый состав): Лепка – Корохов, Захидный, Прокопчук, Дворовенко, Турчанов, Шалфеев, Пономар, Будняк, Кныш, Нехтий