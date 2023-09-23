Первая лига. Прикарпатье вырывает ничью в Волочиске

"Агробизнес" после гостевого поражения в прошлом туре от "Буковины" опустился на шестое место в группе. Команда из Волочиска не забивает голов в Первой лиге в течение 377 минут. "Прикарпатье" до этого тура находилось на предпоследнем месте, но прогресс в игре был заметен. Прикарпатцы в предыдущих трех турах забили 11 голов.

В первом тайме было много борьбы, но до голевых моментов дело не доходило. Голкиперы до перерыва откровенно скучали. Однако в начале второго тайма хозяева смогли отличиться. Гаврушко из пределов штрафной пробивал и мяч залетел в дальний угол – 1:0. Таким образом, "Агробизнес" прерывает свою безголевую серию, длившуюся 427 минут.

К сожалению, комбинационного футбола в нашем матче почти не было. Большего ожидали от гостей, которые сегодня были не похожи на себя. В конце встречи с нескольких метров пробивал Цюцюра, но спас свою команду Билый, заблокировавший этот удар. Кажется, слишком поздно проснулся коллектив из Ивано-Франковска. Однако в компенсированное время все же достигли своего подопечные Рыпана. После подачи с углового отличился Шинкаренко – 1:1.

"Агробизнес" - "Прикарпатье" 1:1

Голы: Гаврюшко (50) - Шинкаренко (90+3)

"Агробизнес" (стартовый состав): Попович - Билый, Бариляк, Заяц, Теплый, Квасный, Толочко, Гаврушко, Свистун, Кузьмин, Галенков

"Прикарпатье" (стартовый состав): Бобинец – Француз, Швец, Демкив, Шинкаренко, Попчук, Барчук, Хома, Романов, Титаевский, Бучакчийский