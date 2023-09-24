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Металург- Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлург - Диназ: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металург
Запорожцы неделю назад еще раз доказали, что это команда с характером. В меньшинстве подопечные Микитина смогли вырвать ничью у "Мариуполя". Дебютировать за "Металлург" может нападающий Руслан Буряк, который этот сезон начинал в "Эпицентре". "Диназ" благодаря голу Старенького смог спастись в противостоянии с "Полтавой".
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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