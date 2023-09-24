Металург- Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Запорожцы неделю назад еще раз доказали, что это команда с характером. В меньшинстве подопечные Микитина смогли вырвать ничью у "Мариуполя". Дебютировать за "Металлург" может нападающий Руслан Буряк, который этот сезон начинал в "Эпицентре". "Диназ" благодаря голу Старенького смог спастись в противостоянии с "Полтавой".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.