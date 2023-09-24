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Нива Тернополь - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива Тернополь - Карпаты: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
Этот матч станет дебютным для Александра Стахива в качестве и.о.главного тренера "Нивы". Тернополяне не забивают голов в Первой лиге на протяжении 284 минут. "Карпаты" выиграли четыре тура подряд и с запасом возглавляют группу.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.00.
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