Первая лига. Штанга спасла Металлург

Встреча соседей по турнирной таблице. У запорожцев были существенные кадровые проблемы на эту игру, потому что из-за дисквалификации не смог сыграть основной центральный защитник Басов. Однако в заявку попал новичок Руслан Буряк, который начинал сезон в составе "Эпицентра". В случае победы вышгородцы могли сравняться по очкам с "Металлургом".

Запорожцы активно начали игру и должны были выходить вперед. Удар Белоцерковца в ближний угол парировал голкипер. Однако открыли счет именно гости. Еременко подал со штрафного, а Гильерме головой пробил в дальний угол – 0:1. Как раз в этом эпизоде сказалось отсутствие Басова.

Гол придал вышгородцам уверенность в собственных силах, а у запорожцев все больше проявлялись проблемы с конструктивом. В конце тайма писле еще одного стандарта мог забивать Хоцяновский, но его удар парировал Байда. Снова хозяева получили проблемы именно на втором этаже. В первой половине встречи футбол был интересный и интригующий.

Сразу после перерыва запорожцы сравняли счет. Сад подал, а Могильный с нескольких метров расстрелял ворота – 1:1. Сложно было кому-то отдать инициативу, ведь оба коллектива стремились добиться максимального результата. После середины тайма подопечины Микитина начали больше давить на защиту соперников, но выжать максимум из своих атак не могли. В компенсированное время победу "Диназу" мог принести Кобзарь, но он не реализовал выход один на один. Мяч попал в штангу.

В итоге, игра завершилась вничью.

"Металлург" - "Диназ" 1:1

Голы: Могильный (48) - Гильерме (19)

"Металлург" (стартовый состав): Байда - Палюх, Сокол, Снежко, Сад, Поддубный, Белоцерковец, Крапивный, Сейтхалилов, Могильный, Иродовский

"Диназ" (стартовый состав): Дмитроченко - Ярмак, Волошин, Литвинов, Гильерме, Матюшенко, Гемега, Старенький, Еременко. Новиков, Хоцяновский