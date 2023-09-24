Первая лига. Карпаты теряют очки в Тернополе

В самом ожидаемом матче воскресенья тернопольская "Нива" принимала "Карпаты". Тернопольская "Нива" после прошлого тура объявила об увольнении главного тренера Василия Малыка. В последних трех поединках команда Малыка не забила ни одного гола. Исполняющим обязанности главного тренера тернопольской команды стал Александр Стахов.

Уже в дебюте противостояния команды обменялись голами. Гости усилиями Костенко открыли счет. Ян расстрелял ворота после прострела Чачуа – 1:1. Однако коллектив из Тернополя не опустил руки, а уже через две минуты огорчил именитого соперника. После подачи со штрафного Зинь пробил в штангу и мяч по мнению арбитра все же пересек линию ворот. К сожалению, качественного повтора этого эпизода не было. Больше в первом тайме голов не забивали. Хотя хорошая возможность выйти вперед была у хозяев, но Бэй попал в перекладину.

Во втором тайме команды пытались активно играть в заключительной трети поля, ведь стремились вырвать победу. Стоило отдать должное хозяевам, которые по игре не уступали своим оппонентам, а моментами даже доминировали. Подопечные Стахива играли смело и за это их следует поблагодарить.

В итоге, матч завершился вничью - 1:1.

"Нива" Тернополь - "Карпаты" 1:1

Голы: Зинь (8) - Костенко (6)

"Нива" (стартовый состав): Механив - Соколов, Зинь, Хруставка, Демчук, Давыдов, Мудрый, Бей, Волохатый, Ризнык, Процив

"Карпаты" (стартовый состав): Кожухарь - Мизюк, Бабогло, Сухарь, Полегенько, Рябов, Клименко, Подлепенец, Костенко, Чачуа, Невес