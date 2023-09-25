  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Клуб Первой лиги остался без главного тренера
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Первой лиги остался без главного тренера

Первая лига
(1 голосов)

Специалист подал в отставку

Клуб Первой лиги остался без главного тренера

Фото: fckremen.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Кременя" Роман Локтионов подал в отставку. Об этом 36-летний специалист сообщил после поражения от ФСК "Мариуполь" (0:3) в матче 9-го тура Первой лиги.

Руководство перволигового клуба после встречи с Локтионовым приняло его отставку. Имя нового наставника команды станет известным в скором времени.

Локтионов возглавил "Кремень" в октябре 2021 года. Старт сезона неудачно сложился для команды - 7 очков в 9 матчах. Кроме того, клуб из Кременчуга пропустил 22 гола - это больше, чем другой любой коллектив в обеих группах.

Читайте такжеПервая лига. Мариуполь с дублем Теплякова громит Кремень
По теме
yellow-arrow
Полтава снова третья, Буковина приблизилась к лидерам. Результаты и таблица Первой лиги
yellow-arrow
Первая лига. Карпаты теряют очки в Тернополе
yellow-arrow
Первая лига. Скандальная концовка матча в Горишних Плавнях
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кремень (Кременчуг) Роман Локтионов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckremen.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде