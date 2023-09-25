Клуб Первой лиги остался без главного тренера

Главный тренер "Кременя" Роман Локтионов подал в отставку. Об этом 36-летний специалист сообщил после поражения от ФСК "Мариуполь" (0:3) в матче 9-го тура Первой лиги.

Руководство перволигового клуба после встречи с Локтионовым приняло его отставку. Имя нового наставника команды станет известным в скором времени.

Локтионов возглавил "Кремень" в октябре 2021 года. Старт сезона неудачно сложился для команды - 7 очков в 9 матчах. Кроме того, клуб из Кременчуга пропустил 22 гола - это больше, чем другой любой коллектив в обеих группах.