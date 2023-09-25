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Клуб Первой лиги остался без главного тренера
Специалист подал в отставку
Фото: fckremen.com.ua
Главный тренер "Кременя" Роман Локтионов подал в отставку. Об этом 36-летний специалист сообщил после поражения от ФСК "Мариуполь" (0:3) в матче 9-го тура Первой лиги.
Руководство перволигового клуба после встречи с Локтионовым приняло его отставку. Имя нового наставника команды станет известным в скором времени.
Локтионов возглавил "Кремень" в октябре 2021 года. Старт сезона неудачно сложился для команды - 7 очков в 9 матчах. Кроме того, клуб из Кременчуга пропустил 22 гола - это больше, чем другой любой коллектив в обеих группах.
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