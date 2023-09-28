Встреча аутсайдеров в Хмельницком. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Уже завтра откроется программа десятого тура Первой лиги. В Хмельницком "Подолье" будет принимать "Прикарпатье".

Группа А

"Подолье" - "Прикарпатье"

29.09.2023. 14:00. "Подолье". г. Хмельницкий

Восьмая команда группы будет принимать девятую. Соперников отделяет всего один зачетный пункт, но у гостей игра в запасе. В прошлом туре "Подолье" впервые в сезоне сыграло вничью – 1:1 с "Буковиной". С игроками уровня Непогодова, Симинина, Задои, Болденкова, Цыбульника, Каверина хмельницкий коллектив должен играть лучше, но пока далеко не все удается. Стабильности не хватает подопечным Костышина. Особенно это касается матчей с соперниками, которые уступают в классе.

"Прикарпатье" тоже стабильностью не выделяется, но это команда с характером, которая всегда играет до конца. На четвертой компенсированной минуте в прошлом туре ивано-франковцы вырвали ничью в Волочиске. Однако подопечные Рыпана уже три тура без побед - три ничьих. Может, именно в Хмельницком эта серия прервется.