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Подолье - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Подолье - Прикарпатье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 29.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Подолье - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Поділля

UA-Футбол
Новина українською

Встреча команд с нижней части турнирной таблицы группы А откроет программу десятого тура в Первой лиге. В случае победы ивано - франковцы могут обойти своего конкурента. Соперникам не хватает стабильности в течение сезона, но очная встреча является хорошей возможностью улучшить свое турнирное положение.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Прикарпатье (Ивано-Франковск) смотреть футбол онлайн
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