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Подолье - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Подолье - Прикарпатье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 29.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Поділля
Встреча команд с нижней части турнирной таблицы группы А откроет программу десятого тура в Первой лиге. В случае победы ивано - франковцы могут обойти своего конкурента. Соперникам не хватает стабильности в течение сезона, но очная встреча является хорошей возможностью улучшить свое турнирное положение.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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