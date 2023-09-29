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Первая лига. Результативная ничья в Хмельницком

Первая лига
(1 голосов)

Первый тур второго круга первого этапа чемпионата

Первая лига. Результативная ничья в Хмельницком

Фото: ФК Поділля

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Встреча соседей по турнирной таблице. Прикарпатцы играют вничью уже в трех подряд матчах, но в случае победы опередят "Подолье". Напомним, что у подопечных Рыпана еще есть игра в запасе.

В первой половине встречи прогнозированно много борьбы в центре поля, но в заключительной трети поля не хватало конструктива. Больше владели мячом хозяева, и они должны были выходить вперед. После прострела с фланга с нескольких метров акцентированно не попал по мячу Ярослав Доброхотов. Гости ответили ударом Хомы из-за пределов штрафной, но нападающий "Прикарпатья" в створ ворот не попал. В итоге, на перерыв соперники ушли без голов.

Во второй половине встречи большую часть игрового времени команды продолжали играть без ворот. Подопечные Костышина пытались расшатать защиту соперника, но добиться своего не удавалось. В середине второго тайма могли даже выходить вперед прикарпатцы, но удар Романова из-за пределов штрафной парировал голкипер.

На 70-й минуте гости открыли счет. Хома обыграл Непогодова и забил в пустые ворота. Следует также отметить шикарную передачу Цюцюры. Дождались своей возможности подопечные Рыпана. На 80-й минуте после подачи с фланга Ярослав Доброхотов головой переправил мяч в сетку – 1:1. Максимально эффективно в нападении играли команды в конце встречи. На шестой компенсированной минуте Задоя пробивал из-за пределов штрафной, но попал в перекладину.

В итоге, игра завершилась вничью.

"Подолье" - "Прикарпатье" 1:1

Голы: Доброхотов (80) - Хома (70)

"Подолье" (стартовый состав): Непогодов - Симинин, Веремиенко, Чушенко, Цыбульник, Доброхотов, Коваленко, Задоя, Прихна, Василенко, Войтиховский

"Прикарпатье" (стартовый состав): Пицан – Швец, Француз, Демкив, Шинкаренко, Семка, Геник, Романов, Соловьев, Цюцюра, Хома

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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