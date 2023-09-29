Мирон Маркевич: Другие клубы уже не только за Кожухарем охотятся

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич высказался о ситуации вокруг интереса различных клубов к его подопечному Андрею Кожухарю.

"Сейчас появилась информация о том, что другие клубы интересуются Андреем Кожухарем. Каждый футболист концентрируется на своей работе в "Карпатах", Андрей - не исключение. Понятно, что будут вестись разговоры о переходе наших игроков в другие клубы.

Уже не только за Кожухарем охотятся. Однако мы будем делать все, чтобы их сохранить", - сказал Маркевич в комментарии клубной пресс-службе.