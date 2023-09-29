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Мирон Маркевич: Другие клубы уже не только за Кожухарем охотятся
"Зелено-белые" намерены сохранить ключевых игроков
Фото: ФК Карпати Львів
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич высказался о ситуации вокруг интереса различных клубов к его подопечному Андрею Кожухарю.
"Сейчас появилась информация о том, что другие клубы интересуются Андреем Кожухарем. Каждый футболист концентрируется на своей работе в "Карпатах", Андрей - не исключение. Понятно, что будут вестись разговоры о переходе наших игроков в другие клубы.
Уже не только за Кожухарем охотятся. Однако мы будем делать все, чтобы их сохранить", - сказал Маркевич в комментарии клубной пресс-службе.
Ранее агент Кожухаря заявлял, что его клиентом интересуются и украинские, и зарубежные клубы. Контракт кипера со львовским клубом действует до 30 июня 2024 года.
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