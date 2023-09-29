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Мирон Маркевич: Другие клубы уже не только за Кожухарем охотятся

Первая лига
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"Зелено-белые" намерены сохранить ключевых игроков

Мирон Маркевич: Другие клубы уже не только за Кожухарем охотятся

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич высказался о ситуации вокруг интереса различных клубов к его подопечному Андрею Кожухарю.

"Сейчас появилась информация о том, что другие клубы интересуются Андреем Кожухарем. Каждый футболист концентрируется на своей работе в "Карпатах", Андрей - не исключение. Понятно, что будут вестись разговоры о переходе наших игроков в другие клубы.

Уже не только за Кожухарем охотятся. Однако мы будем делать все, чтобы их сохранить", - сказал Маркевич в комментарии клубной пресс-службе.

Ранее агент Кожухаря заявлял, что его клиентом интересуются и украинские, и зарубежные клубы. Контракт кипера со львовским клубом действует до 30 июня 2024 года.

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В статье: Мирон Маркевич Андрей Кожухарь Карпаты (Львов)
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Источник:
fckarpaty.org.ua

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