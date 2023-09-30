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Эпицентр - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Эпицентр - Металлист: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Епіцентр
Харьковчане занимают последнее место в группе, поэтому им стоит в каждом матче пытаться бороться за зачетные пункты. Однако достичь результата на выезде против "Эпицентра" – это сложная задача. К тому же, у гостей не будет основного защитника Александра Маткобожика.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.30.
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