Эпицентр - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Харьковчане занимают последнее место в группе, поэтому им стоит в каждом матче пытаться бороться за зачетные пункты. Однако достичь результата на выезде против "Эпицентра" – это сложная задача. К тому же, у гостей не будет основного защитника Александра Маткобожика.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.30.