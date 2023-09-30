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Диназ - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Диназ - Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Диназ - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Чернігів

UA-Футбол
Новина українською

Для подопечных Александра Головко ничья против "Металлурга" стала второй в сезоне. Черниговский коллектив довольно ожидаемо уступил "Полтаве" - 0:2. Отметим, что в матче первого круга победили "северяне" – 3:2. Смогут ли вышгородцы реваншироваться?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.45.

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В статье: Диназ (Вышгород) ФК Чернигов смотреть футбол онлайн
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