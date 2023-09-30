Диназ - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для подопечных Александра Головко ничья против "Металлурга" стала второй в сезоне. Черниговский коллектив довольно ожидаемо уступил "Полтаве" - 0:2. Отметим, что в матче первого круга победили "северяне" – 3:2. Смогут ли вышгородцы реваншироваться?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.45.