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Диназ - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Диназ - Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Чернігів
Для подопечных Александра Головко ничья против "Металлурга" стала второй в сезоне. Черниговский коллектив довольно ожидаемо уступил "Полтаве" - 0:2. Отметим, что в матче первого круга победили "северяне" – 3:2. Смогут ли вышгородцы реваншироваться?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.45.
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