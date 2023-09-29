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"Моментами выглядели неплохо, но целостности еще нет", - Маркевич подвел итог первого круга для Карпат
Мирон Богданович подвел промежуточные итоги
Фото: fckarpaty.org
Главный тренер "
"Конечно, нам бы хотелось иметь больше очков в активе. Фактически, четыре балла мы потеряли на ровном месте. Что касается самой игры, то моментами мы выглядели неплохо, но пока целостной картины, которая сохранялась бы в течение 90 минут, еще нет.
Заметно, что команда может добавлять, поэтому мы должны в этом аспекте работать. В Первой лиге играть непросто. Возможно, нехватку мастерства футболисты компенсируют полной самоотдачей. Особенно в матчах против "Карпат". Мы являемся для них серьезным раздражителем.
Например, в Премьер-лиге более открытый футбол, команды играют на встречных курсах. В Первой лиге такого нет. Отмечу "Эпицентр", с которым мы играли в хороший открытый футбол. Возможно, еще "Агробизнес" исповедует такие же принципы.
Это те команды, которые стремятся играть в пас, не стоят всем составом за линией мяча, делают акцент на атаку. Но большинство наших оппонентов действуют от обороны. Просто нужно привыкнуть к этому", - сказал Маркевич.
Напомним, что "Карпаты" лидируют в группе А Первой лиги, имея в своем активе 23 очка после 9 сыгранных туров.
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