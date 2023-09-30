Первая лига. Чернигов в гостях обыгрывает Диназ

Вышгородцы до этого тура не побеждали в чемпионате три тура подряд. Подопечные Валерия Чорного на выезде очков в этом сезоне еще не набирали, потерпев четыре поражения.

Гости активно начали игру и уже в дебюте открыли счет. Федосов обыграл Гильерме и пробил между ног Дмитроченко – 0:1. Ошибся в этом эпизоде голкипер. По счету футболисты "Чернигова" играли уверенно, а вот у вышгородцев ничего не получалось в заключительной трети поля. К тому же, слишком много позволяли хозяева своим соперникам в защите.

В начале второго тайма гости увеличили свое преимущество. Ментей подал с фланга, а Посмашный головой пробил в дальний угол – 0:2. Очень эффективно сегодня "северяне" играли в атаке. Вышгородцы за счет характера пытались переломить ход противостояния, но добиться своего они не могли. Мяч после удара Новикова оказался в сетку, но у него зафиксировали положение вне игры. На 78-й минуте хозяева все же добились своего. Кириченко мощно пробил со штрафного – 1:2. На больше команду Головко не хватило.

В итоге, матч завершился победой "Чернигова".

"Диназ" - "Чернигов" 1:2

Голы: Кириченко (78) - Федосов (14), Посмашный (52)

"Диназ" (стартовый старт): Дмитренко – Старенький, Волошин, Ярмак, Литвинов, Матюшенко, Ворона, Гильерме, Малаки, Кобзар, Яременко

"Чернигов" (стартовый состав): Ширай – Шумило, Галстян, Романченко, Зенченко, Кривобороденко, Сердюк, Пинчук, Бибик, Посмашный, Федосов