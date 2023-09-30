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Первая лига. Эпицентр и Металлист устроили голевую феерию
Хозяева проявили характер
Фото: ФК Епіцентр
Подопечные Сергея Нагорняка теперь занимают третье место. "Металлист" замыкает турнирную таблицу группы, а в прошлой игре в статусе хозяев проиграл "Хусту" (0:3). К тому же харьковчане из-за дисквалификации потеряли основного защитника Маткобожика. Игроки "Металлиста" не забивают голов в чемпионате на протяжении 369 минут.
Игра началась так, как вообще никто не ожидал. Уже на пятой минуте Чернобай не смог зафиксировать мяч в руках после удара Луцива и Рязанцев успел первым на добивании - 0:1. Не успели хозяева прийти в себя, как пропустили еще однажды. Петр Луцив развернулся в штрафной и пробил в дальний угол – 0:2. Однако подопечные Нагорняка проявили характер и смогли отыграться в конце первого тайма. На 41-й минуте Кравчук отважился на удар из-за пределов штрафной и мяч от стойки залетел в ворота – 1:2. А уже через две минуты Стень шикарным ударом со штрафного попал в ближний угол – 2:2.
После перерыва команды продолжали играть почти без центра поля. За таким футболом интересно было наблюдать. С каждой минутой игровое преимущество хозяев росло, но довести свои атаки до логического завершения они не могли. В итоге, матч так и завершился вничью.
"Эпицентр" - "Металлист" 2:2
Голы: Кравчук (41), Стень (43) - Рязанцев (5), П. Луцив (8)
"Эпицентр" (стартовый состав): Сергей Чернобай, Александр Жмуйда, Степан Григоращук, Сергей Стень, Андрей Липовуз, Даниил Кравчук, Сергей Гринь, Ахмед Алибеков, Владислав Мороз, Александр Климец, Максим Гирный
"Металлист" (стартовый состав): Дмитрий Фастов, Юрий Голубка, Евгений Рязанцев, Кирилл Дигтярь, Алексей Горяинов, Максим Багачанский, Андрей Бусько, Василий Луцив, Петр Луцив, Станислав Мораренко, Габриэль Гомес Феррейра
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