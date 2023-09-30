Первая лига. Волевая победа Ингульца в Полтаве

Полтавчане не проигрывают в чемпионате на протяжении рекордных для клуба пятерых игр и находятся на третьем месте. "Ингулец" в сентябрьских матчах очков еще не терял и продолжает уверенно возглавлять таблицу группы.

В первой половине встречи было много борьбы, но с констуктивом ощущались проблемы. Следует отдать должное хозяевам, ни в чем не уступавшим грозному сопернику. В конце тайма полтавчане вышли вперед. После прострела Шмигельского мощно под передладину пробил Горжуй – 1:0.

В середине второго тайма петровцы сравняли счет. После передачи Пятова прицельно из-за пределов штрафной пробил Юрий Козыренко – 1:1. Обидно за "Полтаву", которая по счету играла уверенно. Через несколько минут за фол Бужина против Богунова арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Сложный эпизод, но решение арбитра уже не изменить. Одиннадцатиметровый реализовал Кольцов – 1:2. На 81-й минуте все вопросы о победителе снял Богунов, который сместился в центр и пробил в ближний угол – 1:3.

"Полтава" - "Ингулец" 1:3

Голы: Горжуй (42) - Козыренко (60), Кольцов (69, пен)

СК "Полтава" (стартовый состав): Игорь Варцаба, Дмитрий Щербак, Максим Горжуй, Владислав Даниленко, Николай Бужин, Богдан Шмигельский, Владислав Клименко, Евгений Опанасенко, Дмитрий Копитов, Александр Вивдич, Игорь Коцюмака

"Ингулец" (стартовый состав): Алексей Паламарчук, Станислав-Нури Малыш, Евгений Запорожец, Александр Пятов, Александр Козак, Артём Ситало, Виталий Кольцов, Михаил Шершень, Сергей Ченбай, Юрий Козыренко, Максим Мельничук