Первая лига. Карпаты с шедевром Рябова разгромили Хуст

Подопечные Владимира Цыткина не проигрывают в чемпионате на протяжении четырех игр, набрали 10 очков и поднялись на четвертое место в группе. "Карпаты" уверенно возглавляют свою группу, но в прошлом туре потеряли два очка в Тернополе.

Казалось, что первый тайм завершится без голов, но на 40-й минуте гости все же добились своего. Артур Рябов в одно касание мощно пробил в верхний угол – 0:1. Никаких шансов отреагировать на этот удар у Левченко не было. Шикарный удар в исполнении хавбека львовян. Обидно за хустян, которые на протяжении всего тайма навязывали борьбу сопернику и не проваливались.

В начале второго тайма львовяне больше контролировали мяч и не давали соперникам спокойно выходить из защиты. Следует отдать должное бойцовским качествам подопечным Цыткина, которые не сдавались и при первой возможности все же пытались найти свой шанс на чужой половине поля. На 69-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Выход один на один реализовал Невес – 0:2. В этом эпизоде провалилась защита "Хуста".

В конце встречи после передачи Демченко довел счет до разгромного Невеса - 0:3. Дубль бразильского нападающего.

"Хуст" - "Карпаты" 0:3

Голы: Рябов (40), Невес (69, 88)

"Хуст" (стартовый состав): Левченко – Иванов, Тыхненко, Павлыч, Вагин, Скиба, Станкович, Борисенко, Приходько, Вадовский, Шевчук

"Карпаты" (стартовый состав): Кожухарь - Бабогло, Порох, Сухарь, Полегенько, Рябов, Клименко, Подлепенец, Чачуа, Костенко, Кристиан