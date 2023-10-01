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Первая лига. Дебютное в сезоне поражение бузовской Нивы
Последняя игра тура
Фото: ФК Агробізнес
"Агробизнес" с 28 августа не побеждала в чемпионате. Бузовская команда еще не знала горечи поражения в Первой лиге, а в прошлой игре в гостях победила "Эпицентр".
Все шло к тому, что первый тайм завершится без голов, но хозяева все же смогли выйти вперед. После прострела Гаврушка отличился Роман Кузьмин. Провалилась опытная защита коллектива из Бузовой – 1:0.
Казалось, что после перерыва будут доминировать подопечные Жабченко, но первым номером играли футболисты "Агробизнеса". Мог забивать Гаврушко, но он после передачи Галенкова не попал в створ ворот. Гости сегодня вообще не были похожы сами на себя. В итоге, долгожданная победа для "Агробизнеса", а "Нива" впервые в сезоне проигрывает.
"Агробизнес" - "Нива" Бузовая 1:0
Голы: Кузьмин (39)
"Агробизнес" (стартовый состав): Попович - Барыляк, Даценко, Заяц, Квасный, Теплый, Толочко, Тишининов, Гаврушко, Кузьмин, Галенков
"Нива" Бузовая (стартовый состав): Лепка - Корохов, Западный, Прокопчук, Дворовенко, Шалфеев, Пономарь, Мисюра, Кныш, Бюдняк, Некто
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