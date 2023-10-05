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Шанс для Металлиста подняться со дна таблицы. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
Сезон Первой лиги в разгаре
Фото: ФК Нива Тернопіль
Уже завтра двумя матчами стартует одиннадцатый тур в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний в Ужгороде и Ивано-Франковске.
Группа А
"Металлист" - "Агробизнес"
06.10.2023. 13:15. "Авангард". г. Ужгород
Последняя команда группы будет принимать четвертую. Харьковчане в прошлом туре были близки к победе, но потеряли преимущество в два мяча над "Эпицентром". Таким образом, завершилась безголевая серия "Металлиста" в чемпионате, которая длилась 374 минуты. Если бы на последних секундах Василий Луцив реализовал выход один на один, то подопечные Анищенко с совсем другим настроением готовились к очередному матчу. В игре команды есть прогресс, но результата пока нет. "Агробизнес" впервые с 28 августа победил. Подопечные Чижевского стали первой командой в этом чемпионате, победившей бузовскую "Ниву". Такого результата коллектив добился за счет дисциплины и характера.
"Прикарпатье" - "Нива" Тернополь
06.10.2023. 14:15. "Рух". г. Ивано-Франковск
Тернопольский коллектив впервые в сезоне потерял очки в домашних матчах – поражение от "Буковины". Отметим, что "Нива" в чемпионате не выигрывает с третьего сентября. Пять туров без побед не могут не сказаться на психологическом состоянии команды. Подопечные Стахива играют неплохо, но не хватает конструктива в заключительной трети поля. После прошлого тура клуб покинули сразу двое игроков: Максим Процив и Роман Слива. Максим был одним из лидеров команды и его по ходу сезона сложно будет заменить.
"Прикарпатье" в конце встречи потеряло победу над "Подольем" - 1:1. Это был действительно матч на три результата. Прикарпатцы играют вничью уже в четырех подряд играх. Очное противостояние – хорошая возможность для этих команд прервать серию и наконец выиграть.
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