Интригующее противостояние в Умани, шанс на топ-5 для Хуста. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют еще четыре матча одиннадцатого тура в Первой лиге. Вашему вниманию анонс интригующих противостояний.

Группа А

"Эпицентр" - "Хуст"

07.10.2023. 13:30. "Городской стадион им. Г. Тонкочеева". г. Каменец-Подольский

Интересно противостояние пятой и шестой команды, которых отделяет всего два очка. В случае победы гости смогут обойти своего конкурента. "Эпицентр" в прошлом туре стал лидером по количеству ударов, но из 19-ти ударов удалось реализовать всего два. Напомним, что подопечные Нагорняка за счет характера отыграли с 0:2 в противостоянии с "Металлистом". "Хуст" разгромно уступил "Карпатам", но большую часть игрового времени коллектив из Хуста выглядел довольно неплохо. Подопечные Цыткина впервые за пять туров проиграли, но стоит отметить прогресс новичка Первой лиги. В первом круге минимальную победу одержали футболисты "Эпицентра". Пропускная домашняя клубная рекордная серия "Эпицентра" продолжается в Первой лиге 8 игр – 14 голов.

Группа Б

"Кремень" - "Диназ"

07.10.2023. 12 часов. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева". г. Кременчуг

В дебютном матче Игоря Климовского "Кремень" уступил "Металлургу" - 1:2, хотя вел в счете. Четыре поражения не могли не сказаться на психологическом состоянии команды, но в прошлом туре было заметно, что для "Кремня" в этом сезоне не все потеряно. Новый тренерский штаб будет пытаться поставить своим подопечным комбинационный футбол, но для этого нужно время. В противостоянии с запорожцами кременчугский коллектив подвела реализацию. "Диназ" не побеждает в чемпионате четыре игры подряд. Поражение от "Чернигова" должно разозлить вышгородцев, которые очень нестабильно играют в течение сезона. 111 раз теряли мяч игроки "Диназа" . Ожидаем интересного и интригующего противостояния.

"Металлург" - "Виктория"

07.10.2023. 13:00. "Центральный". м. Умань

Интересное противостояние шестой и второй команды группы нас ожидает в Умани. На прошлой неделе после четырех туров без побед впервые этой осенью "Металлург" набрал три очка. На игру "Виктории" в противостоянии с "Мариуполем" повлияла усталость после Кубка Украины. По итогам прошлого тура футболисты сумской команды больше всего фолили – 21 нарушение. В итоге, нулевая ничья, которой не могут быть удовлетворены подопечные Бессмертного, но стоит учитывать плотный график команды. В этом матче сложно выделить фаворита, но борьбы будет точно хватать.

"Мариуполь" - "Горняк-Спорт"

07.10.2023. 14:00. "Колос". Борисполь

"Мариуполь" не знает горечи поражения в чемпионате на протяжении рекордных для клуба 8 игр (3 победы и 5 ничьих). Подопечные Олега Красноперова пытаются играть в комбинационный футбол и за это стоит их похвалить. Приазовцы не знают авторитетов, и с этой командой всем очень сложно. Именно футболисты "Мариуполя" отобрали очки у лидеров группы - "Ингульца" и "Виктории". Проигрышная клубная антирекордная серия "Горняка-Спорта" продолжается в Первой лиге уже семь игр. В Борисполь подопечные Куценко приедут без своего капитана Евгения Мороза, дисквалифицированного. Напомним, что в первом круге побед именно коллектив из Горишних Плавней, но с тех пор многое изменилось.