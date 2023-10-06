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Металлист - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Металлист - Агробизнес: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 06.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлист - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст

UA-Футбол
Новина українською

"Металлист" не побеждает в Первой лиге уже пять игр и занимает последнее место в группе. Подопечные Александра Чижевского находятся на четвертом месте и в случае победы могут подняться в топ-3. Обе команды могут улучшить свое турнирное положение, достигнув максимального результата.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.15.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Металлист (Харьков) смотреть футбол онлайн
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