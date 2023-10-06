Первая лига. Металлист снова разочаровал

Одиннадцатый тур в Первой лиге открывался противостоянием в Ужгороде, где "Металлист" принимал "Агробизнес". Харьковчане не побеждают в чемпионате уже пять игр и занимают последнее место. "Агробизнес" наоборот, на прошлой неделе впервые с 28 августа набрал три очка.

Ближе к середине первого тайма гости открыли счёт. После ошибки защитника "Металлиста" мяч оказался у пробившего в ближний угол Волкова - 0:1. В этом эпизоде также следует отметить ошибку Владислава Рыбака, который должным образом не смог среагировать на удар. Казалось, больше голов до перерыва не будет, но подопечные Чижевского смогли увеличить свое преимущество. После прострела Теплого мяч в собственные ворота срезал Гомес – 0:2.

Во втором тайме харьковчане все же смогли вернуть интригу в игру. Точным ударом в дальний угол отметился Петр Луцив – 1:2. Однако отыграться хозяева не смогли.

"Металлист" - "Агробизнес" 1:2

Голы: П. Луцив (62), Волков (17), Гомес (39, автогол)

"Металлист" (стартовый состав): Владислав Рыбак, Юрий Голубка, Евгений Рязанцев, Геннадий Синчук, Алексей Горяинов, Максим Багачанский, Андрей Бусько, Василий Луцив, Петр Луцив, Вернаттус Даниэл, Габриэль Гомес Феррейра

"Агробизнес" (стартовый состав): Андрей Попович, Иван Гаврушко, Руслан Барыляк, Виталий-Дмитрий Теплый, Роман Кузьмин, Роман Толочко, Сергей Заец, Даниил Волков, Денис Галенков, Семён Даценко, Николай Квасный