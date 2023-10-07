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Первая лига. Металлург в большинстве обыгрывает Викторию
Сумчаны были не похожы на себя
Фото: ФК Вікторія
Победа могла позволить подопечным Владимира Микитина попасть в первую пятерку команд. Однако рассчитывать на легкую прогулку против второй команды группы не приходилось. Сумчане знают, какие навязывать свою игру соперникам.
В конце первого тайма гости остались в меньшинстве. Вторую желтую за фол на чужой половине поля получил Дмитрий Сахно. Почти сразу же запорожцы наказали своего соперника и реализовали численное большинство. После передачи Сада в дальний угол пробил Буряк – 1:0.
В начале второго тайма команды вынуждены были покинуть поле из-за воздушной тревоги. Около двух часов футболисты провели в укрытии. Сразу после возобновления игры Валерий Сад шикарным ударом из-за пределов штрафной увеличил преимущество гостей. Максимально комфортно развитие событий для запорожцев. У подопечных Бессмертного были существенные проблемы с выходом в атаку. В итоге, уверенная победа "Металлурга",
"Металлург" - "Виктория" 2:0
Голы: Буряк (41), Сад (52)
Удаление: Сахно (39)
"Металлург" (стартовый состав): Байда – Сокол, Поддубный, Басов, Страдс. Крапивной, Сейтхалилов, Могильный, Сад, Белоцерковец, Свекла
"Виктория" (стартовый состав): Шелихов - Зозуля, Сасовский, Нелин, Сахно, Покотилюк, Савченко, Масшталир, Байдал, Шаврин, Мышенко
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