Первая лига. Металлург в большинстве обыгрывает Викторию

Победа могла позволить подопечным Владимира Микитина попасть в первую пятерку команд. Однако рассчитывать на легкую прогулку против второй команды группы не приходилось. Сумчане знают, какие навязывать свою игру соперникам.

В конце первого тайма гости остались в меньшинстве. Вторую желтую за фол на чужой половине поля получил Дмитрий Сахно. Почти сразу же запорожцы наказали своего соперника и реализовали численное большинство. После передачи Сада в дальний угол пробил Буряк – 1:0.

В начале второго тайма команды вынуждены были покинуть поле из-за воздушной тревоги. Около двух часов футболисты провели в укрытии. Сразу после возобновления игры Валерий Сад шикарным ударом из-за пределов штрафной увеличил преимущество гостей. Максимально комфортно развитие событий для запорожцев. У подопечных Бессмертного были существенные проблемы с выходом в атаку. В итоге, уверенная победа "Металлурга",

"Металлург" - "Виктория" 2:0

Голы: Буряк (41), Сад (52)

Удаление: Сахно (39)

"Металлург" (стартовый состав): Байда – Сокол, Поддубный, Басов, Страдс. Крапивной, Сейтхалилов, Могильный, Сад, Белоцерковец, Свекла

"Виктория" (стартовый состав): Шелихов - Зозуля, Сасовский, Нелин, Сахно, Покотилюк, Савченко, Масшталир, Байдал, Шаврин, Мышенко