  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Эпицентр с дублем Стеня переигрывает Хуст
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Эпицентр с дублем Стеня переигрывает Хуст

Первая лига
(1 голосов)

Солидная игра хозяев

Первая лига. Эпицентр с дублем Стеня переигрывает Хуст

Фото: ФК Епіцентр

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Эпицентр" в двух предыдущих матчах не побеждал, потому хозяева выходили на игру с желанием прервать эту серию. "Хуст" в прошлом туре разгромно уступил "Карпатам", но большую часть игрового времени подопечные Цыткина играли достойно.

В дебюте противостояния хозяева вышли вперед. Стень подал с углового, а Липовуз мощно пробил в верхний угол – 1:0. Однако радовались подопечные Нагорняка недолго. Дмитрий Шевчук своим ударом головой сравнял счет. Больше до перерыва голов не забивали, хотя игровым преимуществом владели подопечные Нагорняка.

"Эпицентр" очень активно начал второй тайм. Сначала одиннадцатиметровый реализовал Стень. Не успели гости прийти в себя, как все тот же Сергей из-за пределов штрафной пробил в угол – 3:1. Кажется, что эти пропущенные мячи оказали существенное влияние на психологическое состояние гостей, а вот подопечные Нагорняка играли в свое удовольствие. В итоге, победа "Епицентра".

"Эпицентр" - "Хуст" 3:1

Голы: Липовуз 14), Стень (48, пен, 54) - Шевчук (16)

"Эпицентр" (стартовый состав): Жмурко – В. Кристин, Мороз, Григоращук, Климец, Беженар, Липовуз, Глущук, Ляшенко, Стень, Кравчук

"Хуст" (стартовый состав): Левченко – Иванов, Тихненко, Скиба, Павлыч, Вагин, Приходько, Станкович, Борисенко, Вадовский, Шевчук

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Волевая победа Горняка-Спорт в Борисполе
yellow-arrow
Первая лига. Нулевая ничья в Кременчуге
yellow-arrow
Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эпицентр (Каменец-Подольский) ФК Хуст
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде