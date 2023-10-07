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Первая лига. Эпицентр с дублем Стеня переигрывает Хуст
Солидная игра хозяев
Фото: ФК Епіцентр
"Эпицентр" в двух предыдущих матчах не побеждал, потому хозяева выходили на игру с желанием прервать эту серию. "Хуст" в прошлом туре разгромно уступил "Карпатам", но большую часть игрового времени подопечные Цыткина играли достойно.
В дебюте противостояния хозяева вышли вперед. Стень подал с углового, а Липовуз мощно пробил в верхний угол – 1:0. Однако радовались подопечные Нагорняка недолго. Дмитрий Шевчук своим ударом головой сравнял счет. Больше до перерыва голов не забивали, хотя игровым преимуществом владели подопечные Нагорняка.
"Эпицентр" очень активно начал второй тайм. Сначала одиннадцатиметровый реализовал Стень. Не успели гости прийти в себя, как все тот же Сергей из-за пределов штрафной пробил в угол – 3:1. Кажется, что эти пропущенные мячи оказали существенное влияние на психологическое состояние гостей, а вот подопечные Нагорняка играли в свое удовольствие. В итоге, победа "Епицентра".
"Эпицентр" - "Хуст" 3:1
Голы: Липовуз 14), Стень (48, пен, 54) - Шевчук (16)
"Эпицентр" (стартовый состав): Жмурко – В. Кристин, Мороз, Григоращук, Климец, Беженар, Липовуз, Глущук, Ляшенко, Стень, Кравчук
"Хуст" (стартовый состав): Левченко – Иванов, Тихненко, Скиба, Павлыч, Вагин, Приходько, Станкович, Борисенко, Вадовский, Шевчук
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