  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Нива Бузовая - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нива Бузовая - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Нива Бузовая - Подолье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Нива Бузовая - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Поділля

UA-Футбол
Новина українською

В Буче сыграют два амбициозных коллектива, которые безусловно рассчитывают набрать три зачетных пункта. "Подолье" два тура подряд играет вничью, а "Нива" на прошлой неделе впервые в сезоне уступила. Ожидаем интересного и бескомпромиссного противостояния соперников, которые выйдут с желанием реабилитироваться за неудачу в прошлом туре.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

По теме
yellow-arrow
Буковина - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Игра тура в Полтаве, интригующее противостояние в Буче. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
yellow-arrow
Первая лига. Металлург в большинстве обыгрывает Викторию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Подолье (Хмельницкий) Нива (Бузовая) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде