Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нива Бузовая - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива Бузовая - Подолье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Поділля
В Буче сыграют два амбициозных коллектива, которые безусловно рассчитывают набрать три зачетных пункта. "Подолье" два тура подряд играет вничью, а "Нива" на прошлой неделе впервые в сезоне уступила. Ожидаем интересного и бескомпромиссного противостояния соперников, которые выйдут с желанием реабилитироваться за неудачу в прошлом туре.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Победа Днепра-1, разгром от Челси, матчи Яремчука и Малиновского. Главные новости за седьмое октября
- Малиновский получил посредственную оценку в матче с Миланом
- Окончательно первый номер. Трубин в основе на матч с Эшторилом
- Первая лига. Металлист снова разочаровал
- Красотка дня. Эффектная девушка молодой звезды Брейдаблика. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн