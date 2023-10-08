Полтава - Левый Берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интересное противостояние четвертой и третьей команды группы Б ожидает нас в Полтаве. В случае победы подопечные Сысенко могут вернуться в топ-3. У хозяев есть все шансы набрать зачетные пункты, ведь в предыдущем матче киевляне откровенно не поразили аутсайдера.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.