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Полтава - Левый Берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Полтава - Левый Берег: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий Берег
Интересное противостояние четвертой и третьей команды группы Б ожидает нас в Полтаве. В случае победы подопечные Сысенко могут вернуться в топ-3. У хозяев есть все шансы набрать зачетные пункты, ведь в предыдущем матче киевляне откровенно не поразили аутсайдера.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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