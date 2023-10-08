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Полтава - Левый Берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Полтава - Левый Берег: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 08.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Полтава - Левый Берег: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Лівий Берег

UA-Футбол
Новина українською

Интересное противостояние четвертой и третьей команды группы Б ожидает нас в Полтаве. В случае победы подопечные Сысенко могут вернуться в топ-3. У хозяев есть все шансы набрать зачетные пункты, ведь в предыдущем матче киевляне откровенно не поразили аутсайдера.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.

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В статье: СК Полтава Левый берег (Киев) смотреть футбол онлайн
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