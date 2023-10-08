Первая лига. Нива Бузовая в матче с тремя пенальти обыгрывает Подолье

В прошлом туре коллектив из Бузовой потерпел первое поражение со времени дебюта в Первой лиге, уступив в гостях "Агробизнесу". Подопечные Виталия Костышина забивают голы в течение 5 игр и в случае победы могут подняться вверх в таблице.

Хозяева активно начали игру и уже в дебюте открыли счет. После передачи Кныша отважился на удар из-за пределов штрафной Нехтий и мяч от рук голкипера залетел в ворота - 1:0. Шикарную возможность увеличить свое преимущество потеряли подопечные Жабченко всередине тайма. Михаил Сергийчук заработал одиннадцатиметровый, но реализовать его не смог. Опытный нападающий попал в штангу.

Гости могли сравнять счет, но Прихна пробил выше ворот. Также опасно пробивал Войтиховский, но Роман Лепка справился с этим ударом. В конце тайма хмельницкий коллектив все же добился своего. Ярослав Доброхотов показал Сергийчуку, как следует забивать с пенальти – 1:1.

В начале второго тайма хозяева получили право на второй пенальти. На этот раз к мячу подошел Кныш и не ошибся – 2:1. По счету подопечные Жабченко играли уверенно. В итоге, победа "Нивы".

"Нива" Бузова - "Подолье" 2:1

Голы: Нехтий (7), Кныш (57, пен) - Доброхотов (37, пен)

Нереализованный пенальти: Сергийчук (20)

"Нива" (стартовый состав): Роман Лёпка, Кирилл Прокопчук, Вячеслав Турчанов, Евгений Корохов, Иван Будняк, Владислав Нехтий, Михаил Сергийчук, Егор Шалфеев, Даниил Кныш, Евгений Мисюра, Владислав Дворовенко

"Подолье" (стартовый состав): Дмитрий Непогодов, Дмитрий Прихна, Сергей Симинин, Валерий Болденков, Глеб Савчук, Максим Войтиховский, Ярослав Доброхотов, Илья Коваленко, Александр Цыбульник, Олег Веремиенко, Виталий Каверин