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Первая лига. Полтава снова переигрывает Левый Берег
Центральная игра тура
Фото: ФК Лівий Берег
Встреча четвертой и третьей команд группы. Полтавчане в очном противостоянии имели возможность потеснить киевлян в турнирной таблице. Для этого подопечным Сысенко стоило побеждать.
В начале встречи киевляне могли открывать счет, но Кулиш с нескольких метров пробил выше ворот. У полтавчан мяч вообще не держался. На 15-й минуте подопечные Первака все же добились своего. В дальний угол из пределов штрафной пробил Сухоручко – 0:1. Достаточно неожиданно в середине тайма хозяева сравняли счет. После подачи с углового забил Стрельцов – 1:1. Больше в первом тайме голов не забивали.
В начале второго тайма полтавчане уже вышли вперед. Прямым ударом со штрафного отличился Богдан Шмигельский. В этом эпизоде ошибся Чернятинский. После пропущенного мяча гости не могли найти свою игру. На 67-й минуте Чернятинский далеко вышел из ворот и сбил Стрельцова – красная карточка. В большинстве хозяева играли уверенно. В конце встречи вторую желтую получил Опанасенко. Таким образом, команды остались в равных составах. Сравнять счет гости не смогли.
"Полтава" - "Левый Берег" 2:1
Голы: Стрельцов (25), Шмигельский (50) - Сухоручко (15)
Удаление: Чернятинский (67), Опанасенко (89)
СК "Полтава" (стартовый состав): Игорь Варцаба, Дмитрий Щербак, Евгений Стрельцов, Максим Горжуй, Андрей Савенков, Владислав Даниленко, Богдан Шмигельский, Владислав Клименко, Евгений Опанасенко, Дмитрий Копитов, Игорь Коцюмака
"Левый Берег" (стартовый состав): Александр Чернятинский, Иван Быков, Максим Кулиш, Олег Янковский, Андрей Спиваков, Руслан Дедух, Даниил Сухоручко, Арсен Слотюк, Эрнест Астахов, Олег Синица, Андрей Якымив
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