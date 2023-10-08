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Нива Бузовая: историю пишут победители
Путь от чемпионата района в Первую лигу
Фото: ФК Нива Бузова
Коллектив из Бузовой возобновил свое существование в 2019 году. За три года клуб прошел путь от чемпионата Бучанского района до Первой лиги. В прошлом сезоне "Нива" не оставила шансов своим конкурентам во Второй лиге, но амбициозный коллектив не остановился на достигнутом. Руководство клуба перед дебютом в Первой лиге решило сменить тренерский штаб и обновить состав. Как видим, такие изменения пошли на пользу новичку второго по рангу дивизиона Украины. "Нива" в своей группе пока уступает только "Карпатам".
Прессслужба ПФЛ встретилась с руководителями, тренерами и игроками бузовской "Нивы" и узнала много интересного.
Новый главный тренер "Нивы" Игорь Жабченко вспомнил процесс подготовки к дебюту в Первой лиге.
– Собрались за полтора месяца до начала сезона. Сразу в моем распоряжении были футболисты, выигравшие Вторую лигу. После первого сбора увидели их возможности и поняли, что следует обновлять состав, если стремимся добиваться результата. Приглашали игроков, способных решать амбициозные задачи. В первую очередь, стоит отдать должное президенту, который создал все лучшие условия. "Нива" Бузовая – молодой клуб, только один сезон отыгравший среди профессионалов. Надо было приложить максимум усилий, чтобы потенциальные новички у нас поверили. Также важно было предложить достойную зарплату. Считаю, что провели качественные сборы и сейчас это дает свой результат. К тому же, в нашей команде играют высококлассные игроки, способные конкурировать с сильнейшими. Ребята отдаются на тренировках, выполняют наши наставления, – рассказал Жабченко.
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